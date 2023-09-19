Balçova'da Gaziler Günü kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanın verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Balçova'da kutlandı. Balçova Belediyesi tarafından ilçede yaşayan Gaziler ve Aileleri onuruna yemek düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören yapılırken Balçova Belediyesi tarafından lokma döktürüldü.

Atatürk'e Gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Balçova'da da bir dizi etkinlikle kutlandı. Balçova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törende Balçova Kaymakamı Mahmut Halal, Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Garnizon Komutanı P.Alb. Şenol Zenginobuz ve protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhuriyet Meydanı'nda, ebediyete giden şehit ve gaziler için Balçova Belediyesi tarafından lokma döktürüldü.

Gaziler Günü nedeniyle Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçedeki Gaziler ve Aileleri Onuruna bir yemekte düzenledi. Balçova Kaymakamı Mahmut Halal ve Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkan Yardımcısı Orhan Aydın ve Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı yemekte bir konuşma yapan eden Başkan Fatma Çalkaya Çalkaya "Sizler canınızın bir parçasını gözünüzü kırpmadan vatan savunması için feda ederken elbette ki bir karşılık beklemediniz. Ama bu ülkede nefes alan her yurttaşın sizlerin bu fedakarlığınızın farkında olması gerekiyor. Biz de bu duyarlılığı sağlamak adına çalışıyoruz. Biz Balçova Belediyesi olarak yılın bir günü değil her gün 24 saat sizlerin emrindeyiz. Çünkü biz bu ülkede nefes alabiliyorsak bunun sizlerin sayesinde olduğunu biliyoruz" diyerek duygularını dile getirdi. - İZMİR