Bakanı Ersoy, Rize'de Tepkilere Neden Olan Çay Heykelinin Bulunduğu Çay Çarşısı'nda İncelemelerde Bulundu

ÇAY, AFYON (ANKA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'de yapımı tartışmalara neden olan 29 metre yüksekliğindeki 'ince belli çay bardağı' heykelinin yer aldığı Çay Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Turizm toplantısına katılan Ersoy, "Doğasını korumuş olmanın özelliğiyle, doğasıyla uyumlu projelerle turizmden daha çok pay almayı hak eden bir şehrimiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Rize'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy, ardından Rize Kalesi'sini gezdi. Ersoy, AKP İl Başkanlığı'nı ziyareti sonrası Rize Belediyesi'nde düzenlenen turizm toplantısına katıldı.

"RİZE YAYLALARINI İYİ KORUYAN BİR KENTTİR"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Rize'nin özellikle yaylalar konusunda kendini çok iyi korumayı başarmış bir kent olduğunu savunarak, "Doğasını korumuş olmanın özelliğiyle, doğasıyla uyumlu projelerle turizmden daha çok pay almayı hak eden bir şehrimiz. Rize'de turizm merkezi ilan edilen Kuspa, Senoz ve Andon bölgelerinin doğaya uygun bir şekilde planlamalarını sağlayacağız. Buradaki açılacak olan denizci müzesine destek olacak bir proje hazırlayacağız" dedi

Bakan Ersoy, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması beklenen Çay Çarşısı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çarşının yapımını üstlenen Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Ersoy'a projeyle ilgili bilgi verdi.

Kamuoyunda tartışmalara ve tepkilere neden olan 29 metre yüksekliğindeki çay bardağı heykelinin de yer aldığı çarşı projesiyle ilgili Erdoğan, "Sayın bakanım bu proje ile Rize'ye ve turizme çok büyük bir hizmet ettiğimize inanıyorum" dedi.

"PROJENİN MALİYETİ 47 MİLYON LİRAYA ULAŞTI, SİMGEMİZ BARDAĞIMIZ İÇİN 10-15 MİLYOR TL'YE İHTİYAÇ VAR"

Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder, projenin maliyetiyle ilgili "Proje hayata geçirilirken 23 milyon TL'ye ihale edildi. 20 milyonunu DOKAP'tan hibe şeklinde almıştık. Şu anki projenin maliyeti 47 milyon TL'ye ulaştığını ancak yeni marka yüzümüz, simgemiz bardağımız için 10-15 milyon TL gibi bir ekonomik desteğe ihtiyaç duyabileceğimizi ön görmekteyiz" açıklamasını yapmıştı.

Sivil toplum ve meslek örgütleri ile vatandaşlar, 29 metre yüksekliğindeki bardak heykelinin yapımına tepki göstermişti.

Mimarlar Odası Rize Şube Başkanı Mustafa Mahmutoğlu, "Burada yapılacak olan bu bardağın estetik açıdan, sanatsal açıdan ve mimarı açıdan hiçbir karşılığı yoktur. Bu bardak Rize'nin süetini bile kapatıyor tam anlamıyla çirkin bir abide. Rize'yi sembolize edecek olan bardak değil çaydır. Keşke bölgemiz en önemli geçim kaynağı olan çay ile ilgili bir figür orada yapılsaydı. İnce belli bardak dediğiniz de akla ilk gelen şey 'Paşabahçe'dir" demişti.

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