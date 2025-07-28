Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangınlarla mücadele sürecinin devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova'da çıkan orman yangınları hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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