Bakan Yerlikaya, Kozan'da taziye ziyaretinde bulundu

Adana'nın Kozan ilçesine giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük'ün vefat eden eşi Fadime Başıbüyük için taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesinde Başıbüyük ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bakan Yerlikaya, Harun Başıbüyük ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

Bakan Yerlikaya'ya bakan yardımcıları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan ve bazı protokol üyeleri eşlik etti. - ADANA