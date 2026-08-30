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Bakan Yardımcısı Yenigün, Eskişehir'deki Çocuk Evlerini Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Yenigün, Eskişehir'deki Çocuk Evlerini Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir'de Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerini ziyaret etti. İl Müdürü Orhan Bayrak'ın eşlik ettiği ziyarette, kuruluşlardaki hizmetler incelendi ve Osmangazi Çocuk Evi'nde çocuklarla bir araya gelinerek onların talep ve görüşleri dinlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir'de Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir temasları kapsamında çocuk evlerinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Orhan Bayrak'ın da eşlik ettiği ziyarette, kuruluşlarda sunulan hizmetler yerinde incelenerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Ziyaret programı dahilinde Osmangazi Çocuk Evi'ndeki çocuklarla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Yenigün, onlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Yenigün, kuruluş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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