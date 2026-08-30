Bakan Yardımcısı Yenigün, Eskişehir'de Koruyucu Aileyi Ziyaret Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir İl Müdürü Orhan Bayrak ile birlikte koruyucu aile yanında kalan bir çocuğu ziyaret etti. Ziyarette çocuğun eğitim ve gelişim süreci değerlendirilirken, koruyucu ailenin görüş ve ihtiyaçları dinlenerek çocuğun üstün yararı doğrultusunda yürütülen hizmetler ele alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve İl Müdürü Orhan Bayrak eşliğinde, Eskişehir İl Müdürlüğü koordinesinde koruyucu aileye ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyarette koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğun eğitim ve gelişim süreci hakkında bilgi alınarak mevcut durumu değerlendirildi. Koruyucu ailenin görüş, talep ve ihtiyaçları dinlenerek, çocuğun üstün yararı doğrultusunda yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı