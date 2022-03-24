Bakan Varank'tan Uşak Belediyesine övgü dolu sözler

UŞAK (İHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Varank, yeni merkezin bölge halkına ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni etti.

Açılış törenine Bakan Varank'ın yanı sıra Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Halka ve kalbe değen belediyecilik bu demek"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin Uşak'a katkısının büyük olacağının altını çizerek, "Buradan gençler yetişecek. Kadınlar, buranın vesilesi ile hayata daha iyi bir şekilde tutunacak. Böyle işlere vesile olan belediyemizin vizyonu, burada büyük önem taşıyor. İşte halka ve kalbe değen belediyecilik de bu demek. İnşallah bu tesis mahallemize ve Uşak'ımıza hayırlı uğurlu olur" dedi.

"Bir insanın şehrine hizmet edebilmesi, şehrine katkı sağlayabilmesi, herkese nasip olan bir şey değil" diyen Varank, "Vatandaşların faydalanabileceği, eğitim alabileceği bu güzel binayı belediye ile birlikte Uşak'ımıza hediye eden Serdar Sağıroğlu Beyefendiyi kutluyorum. Burada çeşitli yetenekler kazanacak bütün vatandaşlar, bu işin bahanesiyle Şerafettin Bey'e de dua edecekler. Allah kendisine rahmet eylesin. Merhumun ailesine de böyle güzel bir işe vesile oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Halkımıza hizmet için daima çalışacağız"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise törende yaptığı konuşmada, açılışa katılan Bakan Varank'a teşekkürlerini sunarak; "Eğitim ve yaşam merkezimizi şehrimize kazandırmak için bizlere yardımcı olan Sağıroğlu Ailesine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda buraya ismini de verdiğimiz Şerafettin amcamız şehrimizin sanayisine büyük hizmetler etmiş, sevilen, sayılan bir büyüğümüzdü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Başkan Çakın, Aybey Mahallesinde hizmete açılan bu merkezin Bakan Varank'ın elinden açılmasından büyük bir gurur duyduklarının altını çizerek, kentin her mahallesinde vatandaşlara hizmet etmek için bundan sonra da gayret göstereceklerini vurguladı.

"Memleketimiz için en iyisini yapmaya hazırız"

Eğitim ve yaşam merkezine adı verilen merhum İşadamı Şerafettin Sağıroğlu'nun Oğlu Serdar Sağıroğlu ise törende yaptığı konuşmada; Bakan Varank ve Başkan Çakın'a şükranlarını sunarak, "Böyle bir hayra katkı sağlamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. İlerleyen zamanlarda da bu memleketin bir ferdi olarak kentimiz için en iyisini yapmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek merkezin resmi açılışı gerçekleştirildi. Merkezin içinde yer alan sınıfları gezen Bakan Varank, yürütülen kurslarda eğitim gören kadınlarla sohbet etti.

Başkan Çakın'dan eğitim ve yaşam merkezinde üretilen ürünlerin Uşak Belediyesi tarafından kurulan Zümra Kadın El Emeği Pazarında satılarak ekonomiye kazandırılacağı bilgisini alan Varank, kadınlara yönelik hayata geçirdikleri önemli çalışmalardan dolayı Başkan Çakın'a teşekkür etti. Varank, Uşak Belediyesi'ni de ziyaret ederek belediye hizmetleri hakkında Başkan Çakın'dan bilgi aldı. - UŞAK