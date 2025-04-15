Bakan Uraloğlu: 'META'nın 16 yaş kısıtlamasında katkımız var'

Bakan Uraloğlu: "(16 yaş kısıtlaması) META'nın bu kararı almasında bizim bir katkımız olduğunu düşünüyorum"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "(16 yaş kısıtlaması) META'nın bu kararı almasında bizim bir katkımız, etkimiz olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü biz bunları konuşurken pratikte nasıl uygularız diye Türkiye'de bulunan sekiz tane sosyal medya platformunun yöneticileriyle istişare ettik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezinin düzenlediği "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması"nın 2. dönem ödül törenine katıldı. Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Roblox ve Discord'a uygulanan erişim engeli hakkında açıklamalarda bulundu.

"Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlemi yaparız"

Roblox ve Discord'a uygulanan erişim engeli hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin çeşitli yerlerine ziyaret ettiğimizde bu gündeme geliyor. Bayram'da da gündeme geldi. Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bir vekilimizin çocuğuyla ziyaretinde gündeme geldi. Durum şu; yani orada biz doğrudan bakanlık olarak, BTK olarak kendi yetkimizde olan bir konu değil. Hukuki bir süreç sonucunda erişime engel getirmiştik. Şimdi artık hani onunla ilgili o platformlarla hem Discord hem de Roblox'la görüşmeler devam ediyor. Belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı. Nihayete erdiğinde inşallah tekrar aynı hukuki süreçle onların açılması söz konusu olacak. Biz de süreci takip ediyoruz. Kamuoyundan bu anlamda gelen talepleri biz de takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlemi yaparız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"META'nın bu kararı almasında bizim bir katkımız olduğunu düşünüyorum"

META'nın 16 yaş altı için uygulaya başladığı bazı kısıtlamaları değerlendiren Uraloğlu, "META'nın bu kararı almasında bizim bir katkımız, etkimiz olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü biz bunları konuşurken pratikte nasıl uygularız diye Türkiye'de bulunan sekiz tane sosyal medya platformunun yöneticileriyle istişare ettik. Nasıl uygulanabilir diye? Yani uygulanamaz bir karar alırsanız hukuki bir düzenleme yaparsanız onun bir anlamı da olmayacaktır. Onun için biz önden onları yeterince bilgilendirmiştik. Böyle bir karar almış olmaları gerçekten kıymetli. Ama biz hani birazcık daha onun ötesine geçeceğiz diye düşünüyorum. Kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl içerisinde inşallah gerekli düzenlemeleri yaparız diye umuyorum" diye konuştu.

İstanbul Havalimanında geçilmesi planlanan 3'lü pist uygulaması hakkında konuşan Uraloğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Altyapı yatırımları çok pahalı yatırımlar. Onların tam kapasite kullanılabiliyor olmaları lazım. Şu anda üç paralel pistte kuzey güney aksindeki pistte sadece aynı anda iki uçağı opera edebiliyoruz. Dolayısıyla bunun üç pistin de tam kapasite kullanması için üçünün de aynı anda operasyon yapabilmesiyle ilgili arkadaşlarımızı Amerika'ya gönderdik. Gerekli eğitimleri yaptılar. Biz Amerika dışında ilk defa dünyada üçlü operasyonu İstanbul Havalimanı'nda biz ayın 17'sinde başlatacağız.