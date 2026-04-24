Trabzon'da yunus balığı ölümleri

Trabzon'da son bir ay içerisinde Sürmene ve Ortahisar ilçelerinin ardından Araklı ilçesi sahilinde de yunus balığı ölümü yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Konakönü Sahili'nde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş şekilde ölü bir yunus balığı görüldü. Olay kısa sürede çevrede merak uyandırırken, yunusun ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Öte yandan son bir ay içerisinde Trabzon'da bu yaşanan 3. yunus balığı ölümü olurken, Sürmene ve Ortahisar ilçesi sahillerinde de yunus balığı ölümü vakası yaşanmıştı. - TRABZON

