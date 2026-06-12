Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Dünyada söz sahibi bir tedavi hizmetleri başarımız var'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İl sağlık hizmetlerini Türkiye'nin her köşesine en iyi şekilde ücretsiz ulaştırabilen bir sağlık altyapımızı ve sağlık insan gücümüze sahibiz. Özellikle dünyada söz sahibi bir tedavi hizmetleri başarımız var" dedi.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Muş'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muş Valiliği'ni ziyaret etti. Kendisini karşılayan Vali Avni Çakır ve kurum amirleriyle selamlaşan Memişoğlu, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı. Makama geçerek Vali Çakır'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Memişoğlu, basın mensuplarına, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında şehirleri karış karış dolaştıklarını söyledi. Bakan Memişoğlu, "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle beraber Türkiye'yi daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin yeri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin incilerinden bir tanesi olan Muş ilimizdeyiz. Burada sağlık hizmetlerimizi değerlendireceğiz. Daha iyi olması için uğraşacağız" dedi.

Kente inşaatı süren Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2027'de hizmete açılacağını konuşmasında belirten Memişoğlu, "Muş şu anda 700 yatak kapasitesiyle iyi bir sağlık hizmeti veriyor. Ama biz bunu daha iyi geliştirmek için şuanda inşaatının yüzde 80'nini yaptığımız Muş Eğitim ve Araştırma Hastanemizi inşallah 2027 yılının ortasına doğru milletimiz hizmetine açacağız. Bunun yanında biliyorsunuz Malazgirt hastanemiz hizmete açılmış durumda. Bulanık hastanemiz hizmete açılmış durumda. Bunları da daha etkin halde çalışması için her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Esas hedefimiz sağlıklı bir toplum oluşturmak"

Türkiye'nin tedavi hizmetleri alanında uluslararası ölçekte dikkat çeken bir başarı ortaya koyduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "İl sağlık hizmetlerini Türkiye'nin her köşesine en iyi şekilde ücretsiz ulaştırabilen bir sağlık altyapımızı ve sağlık insan gücümüze sahibiz. Özellikle dünyada söz sahibi bir tedavi hizmetleri başarımız var. Ama bunun yanında esas hedefimiz sağlıklı bir toplum oluşturmak. Bunun için herkesin sağlıklı olmasını, bağımlılıklardan, hareketsizlikten ve kötü beslenmeden uzak durmasını istiyoruz. Bunun içinde çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızın da bize destek vermesini, bedenlerini sağlıklı kılmak için çaba harcamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl sigara bırakma ve kilo kontrolü alanında kaydedilen olumlu sonuçlara değinen Memişoğlu, "Gerçekten geçen yıl biliyorsunuz özellikle sigara bırakma ve kilo konusunda büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı nedir, kiloda Türkiye 513 doz bizim kilosunu boyunu ölçtüğümüz insanlarımıza kilo verdirebildik. Sigara bırakma polikliniklerimizi iki kat başvuru yapılarak buradaki birçok vatandaşımızı; sigara denen kalp hastalığı, şeker hastalığı, yaşam kalite bozukluğu, uyku standartlarının kötü olup yorgunluğa ve her türlü hastalığa sebep olan bu kötü alışkanlıklardan kurtardık. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Meydanlarımızda, kalabalık yerlerde vatandaşlarımızın hareket yaşını öğreneceğiz"

Türkiye'de özellikle fazla kilo ve hareketsizliğin önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını belirten Memişoğlu, vatandaşların bu konuda bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu sorunların üstesinden hep beraber geleceğiz. Biz birkaç gün evvel hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa kampanyası başlattık. Meydanlarımızda, kalabalık yerlerde vatandaşlarımızın hareket yaşını öğreneceğiz. Esasında herkesin bir nüfus kağıdı yaşı var ama esas yaş öğrenilmesi gereken yaş hareket yaşıdır. Yani bedeninizin yaşıdır. Onun için bedeninizin yaşını daha sağlıklı, daha küçük veya az tutabilmek için spor yapacaksınız, hareket yapacaksınız. Bunu da biz sağlıklı hayat merkezlerimizle, spor salonlarımızla hep beraber başaracağız. İnsanlarımızı hareketli bir hale getireceğiz. Düzgün ve sağlıklı besleterek, sağlıklı bir bedenlerinin olmasını, sağlıklı bir toplum olmamızı ve en önemlisi de sağlıklı bir Türkiye olmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Basın açıklamasının ardından Memişoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Hasköy İlçesi'nde hayata geçirilen devlet hastanesinin açılış programa katılmak üzere kent merkezinden ayrıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı