Bakan Kurum, selden etkilenen Haymana'da incelemelerde bulundu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kızılkoyunlu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kızılkoyunlu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Ankara'da selden etkilenen bölgelere birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. Kurum, bu çerçevede Haymana ilçesine bağlı Kızılkoyunlu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Selden kaynaklı hasar alan yapıları yerinde inceleyerek mağdur vatandaşlarla görüşen Bakan Kurum, mahallelilere gerekli çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak yaraların sarılacağı mesajını verdi. (Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak - Alpay Atcı - İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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