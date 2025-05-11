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Bakan Kurum: Her ev huzura kavuşana kadar yanınızdayız

Bakan Kurum: Her ev huzura kavuşana kadar yanınızdayız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada depremzedelere destek sözü vererek, 'Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız' dedi. Bakan Kurum, tamamlanan konutlardan 1540'ının hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş ziyaretinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki yeni evlerine taşınan Tıraş ailesine misafir oldu. Depremde yaşananları anlatan ev sahibi İsmail Tıraş, "Eksi birinci kattaydık. Binanın ön tarafı boşa düştüğü için çıkış yolum oldu. Çocuklarımı da pencereden çıkardım" dedi. Bakan Kurum'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden İsmail Tıraş, "Çok yoruldunuz, haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız, Allah razı olsun" diye konuştu.

"Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız"

Bakan Kurum tüm inşaatlar tamamlana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarına dikkat çekerek, "İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye sundu.

Öte yandan, Ferhuş Karacasu mevkisinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar bin 540'ı hak sahiplerine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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