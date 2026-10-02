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Bakan Kurum, bakanlığın 14 stantla yer aldığı TEKNOFEST'ten görüntüleri paylaştı

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Bakan Kurum, bakanlığın 14 stantla yer aldığı TEKNOFEST'ten görüntüleri paylaştı
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Bakan Murat Kurum, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te bakanlığın stantlarından görüntüleri 'Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada' notuyla paylaştı. Bakanlık 14 stantla yer aldı, COP31 maskotu Caretta da ziyaretçilerle buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında bakanlığın faaliyetlerinin anlatıldığı stantlardan görüntüleri 'Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada. Burası TEKNOFEST Güneydoğu' notuyla paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 14 stantla TEKNOFEST Güneydoğu'da yerini aldı.

Cop31'in maskotu da TEKNOFEST'te

İklim Değişikliği Başkanlığı standında Türkiye'nin bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. COP31'in resmi maskotu Caretta da yapay zeka uygulamasıyla ziyaretçilerle buluştu. Stantlarda deprem simülasyon maketleriyle yapı güvenliği ve test süreçleri uygulamalı olarak anlatılırken, Sıfır Atık atölyeleri, karbon ayak izi ölçümü, Kahoot bilgi yarışması, Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi yarışması ve sanal gerçeklik uygulamaları da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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