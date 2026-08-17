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Bakan Güler, Katar'dan Al Thani ile Telefonda Görüştü

Bakan Güler, Katar'dan Al Thani ile Telefonda Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Thani ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Thani ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Thani bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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