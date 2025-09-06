Bakan Göktaş, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Andı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail tarafından başından vurularak öldürülmesinin yıl dönümünde andı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İnsani yardım gönüllüsü ve insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail güçleri tarafından Batı Şeira'da başından vurularak öldürülmesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsani yardım gönüllüsü ve insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin, siyonist işgal çetesi tarafından başından vurularak katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Soykırımcı İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde bebek, kadın, yaşlı demeden sürdürdüğü katliam devam ederken; insanlık onuru ve vicdanı adına hayatını ortaya koyan Ayşenur'u rahmet ve saygıyla anıyoruz. 'Daha fazlasını yapmamız gerek' diyerek Gazze için harekete geçen Ayşenur Ezgi'nin adalet arayışı ve cesareti, İsrail'in işlediği savaş suçlarından yargılanması mücadelesinde bizlere güç verecek. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." - ANKARA