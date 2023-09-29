Bakan Göktaş: "Afyonkarahisar'da Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde 40 bin haneye 313 milyon lira kaynak aktarıldı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde 2023 Ocak-Ağustos döneminde 40 bin haneye 313 milyon lira kaynak aktarıldığını kaydederek, çocuk evlerinde kalan çocuklar içinse son 12 yılda yaklaşık 260 milyon TL'lik kaynağın Bakanlık...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde 2023 Ocak-Ağustos döneminde 40 bin haneye 313 milyon lira kaynak aktarıldığını kaydederek, çocuk evlerinde kalan çocuklar içinse son 12 yılda yaklaşık 260 milyon TL'lik kaynağın Bakanlık tarafından harcandığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da partisinin ilk başkanlığında 'Şehir Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Bakan Göktaş, programda belediye başkanları ile partililere seslendi. Gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın zaferler şehri olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 21 yıldır durmadan, yorulmadan aziz millete hizmet edildiğini ifade etti. Bakan Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, son 21 yılda yepyeni hizmetlere imza attık. Her icraatımızda, Afyonkarahisar'ın ihtiyaç ve beklentilerini de göz önünde bulundurduk. Afyonkarahisar'da 6 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) var. Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde (ASDEP) 40 meslek elemanı ile 2017-2023 yılları arasında 40 bine yakın haneye ziyaret gerçekleştirdik. İlimizde 13 Çocuk Evinde 68 çocuk var. Çocuk Evleri Sitemizde ise 31 çocuk hizmet alıyor. Çocuklarımız için 2012 yılından bugüne kadar 115 milyon liraya yakın harcama gerçekleştirdik. Koruyucu aile yanında olan 148 çocuğumuzun bakımını 115 aile üstlenmiş bulunmakta. Son 11 yılda Koruyucu Aile yanında olan çocuklarımıza 34 milyon lira harcama yapıldı. 2012 yılından bugüne kadar çocuklarımıza 110 milyon lira tahsis ettik" dedi.

"Afyonkarahisar'a 4 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktarılmıştır"

Bakan Göktaş, kadınlar için yapılan yatırımlar ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapıla yatırımlara değindi. Bakan Göktaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kadın Konukevinde 12 yılda 4 bin 321 kadın ve 2 bin 422 çocuk olmak üzere toplam 7 bine yakın kişiye hizmet sunduk. 4 Huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 245 hizmet alan yaşlı vatandaşımız mevcut. Evde Bakım Yardımından ise 5 bine yakın vatandaşımız yararlanıyor.

İlimizde, 226 şehit, 385 gazimiz bulunmaktadır. 280 şehit yakını, gazi/gazi yakını, vazife malulü/vazife malulü yakını, kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. 18 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV) var. 2003-2023 yılları arasında Afyonkarahisar'a 4 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktarılmıştır. Sadece 2023 Ocak-Ağustos döneminde 7 binden fazla yaşlımıza 116 milyon lira, 6 bine yakın engelli ve engelli yakınımıza 82 milyon lira yardım da bulunulmuştur."

"79,6 milyon liralık yatırım projesinden 45 milyon liralık yatırım çalışması devam ediyor"

Konuşmasında son olarak Türkiye Aile Destek Programı hakkında bilgiler veren ve kente büyük bir kaynak aktarıldığını vurgulayan Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde biliyorsunuz çok rağbet gördü. Bu program kapsamında ise 2023 Ocak-Ağustos döneminde 40 bin hanemize 313 milyon lira aktardık. Afyonkarahisar'da 79,6 milyon liralık yatırım projesinden 45 milyon liralık yatırım çalışması devam etmektedir. Tamamlanan proje tutarı 35 milyon liraya yakındır.

Afyon Merkez'de 'Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Dinar'da Sosyal Hizmet Merkezi' etüt-proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda Afyonkarahisar'a bir huzurevi kazandıracağız. Afyonkarahisar, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, aile odaklı sosyal hizmetlerin tamamından eksiksiz yararlanacak" diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - AFYONKARAHİSAR