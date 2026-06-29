Bakan Göktaş: 11 bin 22 çocuk koruyucu ailelerle büyüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ' Gönül Elçileri Aile Vizyon Çalıştayı' açılış programında konuştu. Gönül Elçileri Projesi ile ülkenin dört bir yanında güçlü bir iyilik seferberliği yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "11 bin 22 çocuğumuz 9 bin 277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürmektedir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Elçileri Aile Vizyon Çalıştayı' Ankara'da bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştay'ın açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gerçekleştirdi. Sevgiyi sorumluluğa dönüştüren son derece önemli bir günün arifesinde olduklarını dile getiren Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün önemine değinerek bu günün öncesinde bir araya gelmelerinin, koruyucu ailelerin ve çocukların hayatında açtığı yeni kapıları bir kez daha hatırlanmasına vesile olduğunu dile getirdi.

"Koruyucu ailelerimizin hikayeleri, sevginin toplumsal bir iyiliğe nasıl dönüştüğünü ortaya koyacaktır"

Dile getirilecek her görüşün, koruyucu ailelik alanında daha güçlü bir vizyonun oluşmasına katkı sunacağına dikkati çeken Göktaş, "Gönül elçilerimizin ve koruyucu ailelerimizin hikayeleri, sevginin toplumsal bir iyiliğe nasıl dönüştüğünü açıkça ortaya koyacaktır. Ülkemizin dört bir yanında daha fazla ailenin bir çocuğun hayatına güvenle dokunacağına yürekten inanıyorum. Bir çocuğun hayaline uzanan şefkat eli geleceğimizi değiştirecek, bir çocuğun hayatına dokunan merhamet eli ise toplumu dönüştürecektir. Bu iyilik hareketinin günden güne daha da büyüyeceğine inanıyorum. Bu vesileyle sevgisi ve emeğiyle bu yolun taşlarını döşeyen, bu sürecin seyrini değiştiren tüm koruyucu ailelerimize ve gönül elçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm koruyucu ailelerimizin Koruyucu Aile Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her çocuk hayata aynı güvenli başlangıçla tutunamamaktadır"

Bir çocuğun kalbine bırakılan güzel bir izin çoğu zaman yıllar sonra bir başkasının hayatında karşılık bulabileceğini dile getiren Göktaş, çocukluğun insanın ilk bahçesi olduğunu ve o bahçeye ne ekilirse insan büyüdüğünde dünyaya da onun kokusuyla, onun rengiyle bakacağını ifade etti. Bakan Göktaş açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Sevgiyle büyüyen bir çocuğun hayata daha güvenle tutunur, değer gördüğünü bilen bir çocuk başkasının değerini daha kolay fark eder. Şefkatle karşılaşan bir çocuk ise yarın aynı şefkati ailesine, çevresine ve toplumuna taşır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Bugünün çocukları istikbalin mimarlarıdır.' İşte bu nedenle çocuklarımız için attığımız her adımı, aileyi güçlendiren, toplumu iyileştiren ve ülkemizin yarınlarını inşa eden büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ancak biliyoruz ki her çocuk hayata aynı güvenli başlangıçla tutunamamaktadır. Kimi evlatlarımız en çok ihtiyaç duydukları yaşlarda ailesinin sıcaklığından ayrı düşebilmektedir. İşte böyle zamanlarda bir çocuğun kalbine yeniden güven, hayatına yeniden umut bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu haline gelmektedir. Tam da bu noktada koruyucu aile olmanın değeri ortaya çıkmaktadır."

"11 bin 22 çocuğumuz 9 bin 277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürmektedir"

Koruyucu aile olmanın bir çocuğa yuva olmanın ötesine geçtiğini belirten Göktaş, "İyilikle hayatına yeni bir yön vermek, geleceğine umut olmak ve bir çocuğun aidiyet duygusunu büyüterek hayata kendi sesiyle ve kendi değeriyle katılmasına imkan vermektir. Bu bakış, medeniyetimizin çocuğa verdiği değerin ve aileye yüklediği anlamın en güçlü yansımalarından biridir. Asırlardır bizi ayakta tutan bu anlayış, bugün koruyucu ailelerimizin gayretiyle bir çocuğun hayatında sıcak bir yuvaya, sahici bir bağa ve kalıcı bir aidiyete dönüşmektedir. Bu ruh, 2012 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile ülkemizin dört bir yanında güçlü bir iyilik seferberliğine dönüşmüştür. Yıllar içinde binlerce insana dokunan bu proje, paylaşmanın, sahiplenmenin ve dayanışmanın ortak sesi haline gelmiştir. Bugün 11 bin 22 çocuğumuz 9 bin 277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürmektedir. Her bir koruyucu ailemiz yalnızca bir çocuğun hayatına değil, aynı zamanda ülkemizin daha güçlü yarınlarına da değer katmaktadır" şeklinde konuştu.

"Koruyucu aile olan kamu ve özel sektör çalışanlarına izin hakkı tanıdık"

0-6 yaş aralığında kurulan güven bağının çocuklar için ne kadar kıymetli olduğunu bildiklerini ifade eden Bakan Göktaş, bu doğrultuda 0-3 yaş aralığında 2 bin 229, 4-6 yaş aralığında ise 2 bin 57 çocuğun koruyucu ailelerin yanında sevgiyle büyüdüğünü dile getirdi. Göktaş, "Özel gereksinimli çocuklarımız için de bu hizmeti büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu kapsamda 1.345 özel gereksinimli çocuğumuz koruyucu ailelerimizin yanında bakım ve koruma altında bulunmaktadır. Bu büyük sahiplenmeyi Bakanlık olarak güçlü hizmetlerle destekliyoruz. Koruyucu aile sistemimizi daha güçlü bir hukuki zemine kavuşturmak için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. 2026 yılında yapılan çalışmalarla koruyucu ailelerimizin sosyal haklarını daha ileri bir noktaya taşıdık. Koruyucu aile olan kamu ve özel sektör çalışanlarına izin hakkı tanıdık, sosyal güvence alanında önemli iyileştirmeler yaptık. UNICEF tarafından umut vadeden projeler arasında gösterilen bu çalışma, sınırları aşan güçlü bir etkiye dönüşmüştür. Bu gönül hareketi, ülkemizde kök salan bir model olarak kardeş coğrafyalardaki çocuklara da güvenli bir yuva, sıcak bir el ve yeni bir umut taşımaya devam etmektedir" dedi.

"30 pilot ilimizde 283 çocuğumuzu 262 geçici koruyucu ailemizle buluşturduk"

2024 yılında başlattıkları 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' ile yeni bir dönemi hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, bu proje kapsamında çocukları, koruyucu aileleri, biyolojik aileleri ve sosyal hizmet personelini destekleyen çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Bakan Göktaş açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu çalışmaların önemli çıktılarından biri olan Geçici Koruyucu Aile Modeli ile acil koruma ihtiyacı bulunan çocuklarımızın kurum bakımına alınmadan doğrudan aile ortamında desteklenmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda 30 pilot ilimizde 283 çocuğumuzu 262 geçici koruyucu ailemizle buluşturduk. Diğer yandan koruyucu aileliğin daha fazla haneye ulaşması için 81 ilimizde tanıtım toplantıları, paneller, çalıştaylar ve farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Sadece 2026 yılında 2 bin 249 etkinlikle 122 bin 314 vatandaşımıza ulaştık. Hizmetimizin daha etkin yürütülmesi için dijital altyapımızı da güçlendirdik. Attığımız tüm bu adımlarla koruyucu aile hizmetlerimiz her geçen gün daha da büyümektedir. Hiç şüphesiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları kıymetli birer emanet olarak gören vizyonu, bu alandaki çalışmalarımızın en güçlü rehberidir. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da çocuklarımızın hayatına değer katan bu büyük yürüyüşü kararlılıkla sürdüreceğiz."

Hedeflerinin koruyucu aileliği daha çok ailenin gönlünde karşılık bulan bir harekete dönüştürmek olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "Bu kapsamda çalıştayda farkındalık, sosyal katılım, mevzuat ve uygulama başlıklarını ele alacağız. Çocuk merkezli politika tasarımından özel ihtiyaç gruplarına ve kurumlar arası koordinasyona kadar birçok konuyu birlikte değerlendireceğiz. Bu çalıştayda çocuklarımıza da özel bir yer veriyoruz. 'Çocuk Merkezli Politika Tasarımı' masasında evlatlarımız kendi bakışlarıyla çalıştaya en kıymetli katkılardan birini sunacak ve onların fikirleri politika geliştirme süreçlerimizin önemli bir parçası olacaktır. Gönül elçilerimiz, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarımızın temsilcileri ortak bir istişare zemininde bir araya gelecektir. Bugün panelimizde ise Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın koruyucu aile alanındaki deneyimlerini ve UNICEF'in katkılarını dinleyeceğiz. Böylece çocuklarımızın üstün yararını esas alan koruyucu aile sistemimizi uluslararası tecrübe ve iş birlikleriyle daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş konuşmasının sonunda koruyucu ailelere, gönül elçilerine, paydaş kurumlara ve UNICEF'e teşekkür ederek, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü bir kez daha tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı