Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada dışişleri bakanları telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi yaparak, bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik durumunu müzakere etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı