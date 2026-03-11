Bakan Bayraktar, madencilerle iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işlettiği Kozlu taşkömürü maden ocağında-630 metre kotta madencilerle iftar yaptı. Bakan Bayraktar, "Çalışma sayısı ve süreleri en kısa zamanda normale döndürecek tedbirleri de en hızlı şekilde alıyoruz. Bundan bir endişeniz olmasın" dedi.

Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta bir dizi temasta bulundu. Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bayraktar, daha sonra TTK'nın Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesine geçerek -630 metre kotta madencilerle iftar yaptı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mesut Özil de iftarda yer aldı.

"Kendi enerjisi olanın daha güçlü olduğu süreç"

Ortadoğu'da bir savaş yaşandığına ve savaşla birlikte enerji konusunun daha çok gündeme geldiğine işaret eden Bakan Bayraktar, "Burada sizlerin yaptığı işin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kendi enerjisi olan, kendi enerji kaynaklarını kullanabilen bir ülkenin çok daha farklı, çok daha güçlü olduğu bir süreç var. Onun için biz hep, başından beri Milli Enerji ve Maden Politikası diyorduk" dedi.

Bakan Bayraktar, Zonguldak'taki kömürle, Karadeniz'deki doğal gazla ve Gabar'daki petrolle enerjideki dışa bağımlılığı bitirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Önce iş sağlığı ve güvenliği

Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Sizlerin sağlığı, sizlerin güvenliği ve emniyeti bizim için en önemli konu. Elbette ki üreteceğiz, elbette ki ülkemiz ürettikçe büyüyecek ama önemli olan sizlerin sağlıklı bir şekilde bu üretimi yapabilmeniz. Ondan sonra 'çevreye rağmen değil, çevreyle uyumlu iş yapacağız' diyoruz. Türkiye'nin madenlerini inşallah ekonomimize böylece katmış olacağız" diye konuştu.

"Tedbirleri en hızlı şekilde alıyoruz"

Bakan Bayraktar, "Emniyetle ilgili tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım. İş yapış tarzını, alışkanlıklarımızı buna göre değerlendirmemiz ve uygulamamız lazım. Biz gerekli tedbirleri hep birlikte alacağız, alıyoruz. Çalışma sayısı ve süreleri en kısa zamanda normale döndürecek tedbirleri de en hızlı şekilde alıyoruz. Bundan bir endişeniz olmasın" açıklamasını yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı