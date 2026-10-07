BAİBÜ'de toplanan yaklaşık bin kitap ve 250 oyuncak öğrencilere dağıtıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) haziran ayında düzenlenen personel etkinliğinde kurulan "İyilik Standı"nda toplanan yaklaşık bin kitap ve 250 oyuncak, Bolu Çimento Çaydurt İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı. Etkinlikte yüzleri boyanan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Haziran ayında BAİBÜ kampüsünde yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen personel etkinliğinde, üniversite çalışanları ve aileleri doğayla iç içe bir gün geçirmişti. Etkinlik kapsamında kurulan "İyilik Standı"nda üniversite personelinin gönüllü olarak bağışladığı kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere toplanmıştı. Toplanan malzemeler, belirlenen köy okullarından Bolu Çimento Çaydurt İlkokulu'nda düzenlenen programla öğrencilere teslim edildi. Yaklaşık bin kitap, 250 oyuncak ve çeşitli kırtasiye malzemelerinin dağıtıldığı etkinlikte öğrencilerin yüzleri de boyandı. Çocuklar hem hediyelerini aldı hem de düzenlenen etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

"Çocuklarımızın sevincine ortak olmak için buradayız"

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, yaz aylarında gerçekleştirilen personel şenliğinde "İyilik Standı" oluşturulduğunu belirterek, "Biliyorsunuz, biz yazın bir personel şenliği yapmıştık. Orada arkadaşlar bir de 'İyilik Standı' ismiyle bir stant açtılar. Orada kitap topladılar ve yine aynı şekilde oyuncak topladık. Çok genç kardeşlerimize, ilkokul çağındaki çocuklarımıza armağan etmek üzere bunları toplamıştık. Şimdi bunların teslim edilme günü. Burada hepinizin gördüğü üzere çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak için buradayız. Onlar bizim geleceğimiz. Aslında tabii biz onları üniversiteye bekliyoruz ama biraz önce de söylediğim gibi en az 10 sene beklememiz gerekecek. Dolayısıyla bu kadar sabredemedik, biz geldik onlara. Onlarla buluştuk, onların sevincine ortak olduk. Emeği geçen bütün arkadaşlara, hocalara, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlüğümüze ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu gençler bizden daha şanslı çocuklar"

Rektör Yiğit, "Oyuncakların çocukların gelişimine katkı sağladığını dile getiren Yiğit, "Elbette biz hepimiz bir vakit onların yaşındaydık. Bu gençler bizden daha şanslı çocuklar. Oyuncaklar onların ufkunu ve gelişimini hızlandıracak unsurlar. Dolayısıyla her birinin mutluluğu bizim de mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.

"İyilik paylaştıkça çoğalır"

BAİBÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Yavuz Akçi ise yaklaşık bin kitap, 200-250 oyuncak ve çeşitli kırtasiye malzemelerinin öğrencilere ulaştırıldığını söyledi. Malzemelerin üniversite personelinin gönüllü bağışlarıyla toplandığını belirten Akçi, "Bu malzemeleri daha önceki personel şenliğimizde üniversitemiz personeli gönüllü olarak, istekli olarak, kendi rızalarıyla getirip bizim standımıza bıraktılar. Çünkü iyilik paylaştıkça çoğalır. Biz buna inanıyoruz. Bundan dolayı da bu etkinliği yapmış olduk" dedi.

"Bu, maddi hiçbir şeyle ölçülecek bir şey değil"

Çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük karşılık olduğunu vurgulayan Akçi, "Bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi görmek çok mutluluk verici. Gözlerindeki parıltıyı, heyecanını ve mutluluğunu görmek bizim için çok değerli. Bu, maddi hiçbir şeyle ölçülecek bir şey değil. Ben hatırlanacağımızı düşünüyorum. Bu okuldaki bir çocuk olsam, 15 sene sonra üniversiteye gitsem, bugünü hatırlarım ve hayırla yad ederim" diye konuştu.

Programa Vali Yardımcısı İsa Erkan Eratlı, BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, akademisyenler, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı