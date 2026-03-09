Haberler

Bahreyn İçişleri Bakanlığı: "İHA saldırısı yapıldı, yaralılar var"

Güncelleme:
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın Sitra adasına düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucunda yaralananların olduğunu açıkladı. Saldırıda iki şiddetli patlama duyuldu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın ülkenin Sitra adasına düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucunda yaralananların olduğunu ve 2 şiddetli patlamanın duyulduğunu açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırıları yapmayı sürdürüyor. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin bir kez daha İran saldırılarının hedefi olduğunu duyurarak, "İran'ın açık saldırganlığı sonucunda vatandaşlarımız arasında yaralananların olduğu, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırı nedeniyle Sitra'daki bazı evlerin hasar gördüğü bildirildi" açıklamasında bulundu. Yaralı sayısı ile ilgili kesin bilgi paylaşılmadı.

Patriot füzesi iddiası

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise, zararın İran saldırısı nedeniyle değil, ABD'ye ait bir patriot savunma füzesinin arıza sonucu yerleşim bölgesine düşmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Söz konusu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
