Doruk Madencilik İşçileri Ankara'ya Yürüyor... Bağımsız Maden-İş Uzmanı Aksu: "İş Cinayetlerinden Cezaevinde Yatan Bir Patron Var Mı?"

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminat talepleriyle başlattıkları Ankara yürüyüşüne katıldı. Aksu, iş cinayetleri ve yargı pratiğine yönelik eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, tahliyesinin ardından ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlatan Doruk Madencilik işçilerine katıldı. Aksu, yaptığı açıklamada, "İş cinayetlerinden cezaevinde yatan bir patron var mı? Sendikal nedenle işçi atan patron ceza aldı mı? Buyurun savcılar, hakimler, bir tane patronu yargılayın. Onlara beyefendi muamelesi yapılıyor, işçiler ise yollara düşüyor" dedi.

Doruk Madencilik işçilerinin, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara'ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da tahliye edilmesi sonrasında işçilerin yürüyüşe destek verdi. Aksu, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı dilediklerini belirtti.

Türkiye'de yargı pratiklerinin uzun süredir güçlülerden yana işlediğini söyleyen Aksu, şunları kaydetti:

"Yeni Adalet Bakanımız da 'güçlülerden yana yargı algısını sileceğiz' dedi. Ancak Gaziantep'te iş cinayetlerini dile getiren Mehmet Türkmen, tapulu arazisini savunan Akbelen köylüleri, muhtarın kızı Esra Işık ve gazeteciler hiçbir hukuki dayanak olmadan tutuklandı. Biz bunlara itiraz edeceğiz. Bu yanlışları halka göstermek bizim görevimizdir. İfadeye çağrıldığım zaman her yere gidiyorum. Senenin yüz günü mahkemelerde geçiyor. Hayatımda hiç yurt dışına çıkmadım, yurt dışı yasağı getirildi. Buna rağmen 'kaçma şüphesi' denildi. Bu memlekette yolsuzluk yapanlar, soygun yapanlar ortalıkta dolaşıyor. Kaçacaklarsa onlar kaçar, onurlu insanlar kaçmaz. Bu suça ortak olanları izliyoruz. Daha önce kaçtılar, yine kaçabilirler."

Doruk Madencilik örneğinde bir holdingi konuşuyoruz. Bütün gazetecilere çağrım var. Sabahattin Yıldız nasıl zenginleşmiş? Elazığ Maden'de ne yaşanmış? Eti Gümüş'te ne olmuş? Söğüt Seramik'te ne yaşanmış? Bunlar araştırılmalı. AK Parti, MHP siyasetçilerinin bu durumu bildiğini düşünüyorum. Herhangi bir hukuki yargı konusu yapılmadı bu tarz holdingler. İşçiler bugün bu yolu bu yüzden yürümek durumunda kalıyor. İş cinayetlerinden cezaevinde yatan bir patron var mı? Sendikal nedenle işçi atan patron ceza aldı mı? Buyurun savcılar, hakimler, bir tane patronu yargılayın. Onlara beyefendi muamelesi yapılıyor, işçiler ise yollara düşüyor. Biz eğilmeyen bir geleneği, işçi sınıfını temsil ediyoruz. Kimseyle şahsi sorunumuz yok ama toplumsal adalet açısından, bölüşümde ciddi bir sorunumuz var."

Kaynak: ANKA
