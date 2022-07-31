Bafralı Üretici Tarlada Bekleyen Karpuzun Üstünü Gazete Kağıdı ile Örterek Zaman Kazınıyor

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Bafra'da üretici Yusuf Kaçan tarlada bekleyen karpuzların ömrünü uzatmak amacı ile üstlerini gazete kağıdı ile örtüyor. Samsunspor'un eski Başkanı İsmail Uyanık ve Samsunspor Forza Grubu üyeleri de üreticilere destek olmak için, Atakum'da 6 ayrı noktada açılan tezgahlarda karpuz satışı yaptılar.

Bafra'da karpuz üreticisi Yusuf Kaçan, tarlasındaki karpuzların hepsinin üzerlerini gazete kağıtlarıyla kapattı.

"SADECE BEKLİYORUZ VE BİR ON GÜN DAHA KAZANIYORUZ"

Karpuz üreticisi Yusuf Kaçan, "Karpuzun sürümünün çok azalmasından dolayı karpuz artık beklemiyor. Bunu tarladan kaldırmamız gerekiyor. Alım gücü düştüğünden insanlar alıp yiyemiyorlar. Bizim maliyetlerimizin çok olması doğal olarak hiç kimseyi alakadar etmiyor sonuçta. Biz maliyetler konusunda aşağı yukarı aradan çıkarıldık. Bizde karpuzların üzerini gazete kağıtlarıyla örtüyoruz. Gazete erkenden örtüldüğü zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Biraz geç kalınırsa, karpuz sararma yapıyor. Tabii ki bu da bizim pazar olayımızı bitiriyor. Pazarlama yapamadığımız için bozulup kalıyor karpuzları satamıyoruz. Bizde ne yapıyoruz son çözüm olarak artık bir hafta 15 gün gibi zaman kazanmak için işçilerle girdik karpuzların üzerine gazete örtüyoruz. Birkaç kez böyle durumlar başımıza geldi. Daha önceden de iki üç kere yapmıştım ve de bunu gazeteyle örttüğümüz zaman, hiçbir sıkıntı olmuyor. Nasıl bir sıkıntı olmuyor? Ne lezzeti ne tadı hiçbir şekilde bozulmuyor. Sadece bekliyoruz ve bir on gün daha kazanıyoruz. Bu 10 içerisinde bir değişiklik olursa piyasa da bu da bizim karımız oluyor" dedi.

ÜRETİCİYE TARAFTAR DESTEĞİ

Forza Samsun Grubu Genel Koordinatörü Oğuz Burgan da Bafra karpuz üreticilerine destek olmak için Samsun Atakum'da 6 ayrı yerde karpuz satmak için Atakum Belediyesi'nden de yer ve lojistik destek alarak tonlarca Atakumlularla buluşturmalarını şöyle anlattı:

"Forza Samsun Grubu Genel Koordinatörüyüm. Bafra karpuz üreticilerinin tarlada kalan karpuzlarını direkt halkla buluşturuyoruz. Şu an karpuzların kilosunu 1,5 liradan satıyoruz. Manavda pazarda 3-4 lira olan Bafra Karpuzu 1,5 liraya halkla tüketiciyle buluşuyor. Bu konuda Atakum Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü bizlere lojistik yer imkanı sağladı."