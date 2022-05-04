Bafra Umut Derneği'nden gıda ve giysi desteği - Haberler

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Bafra Umut Derneği'nden gıda ve giysi desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bafra Umut Derneği'nden gıda ve giysi desteği

Samsun'un Bafra İlçesinde faaliyet gösteren Umut Derneği'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi desteği yapıldı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra İlçesinde faaliyet gösteren Umut Derneği'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi desteği yapıldı.

Kurulduğu günden beri faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bafra Umut Derneği, ihtiyaç sahibi 255 aileye gıda desteğinde bulundu.

Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Ramazan ayı ve bayramı paylaşma, yardımlaşma zamanıdır. Bafra Umut Derneği'nde sürekli faaliyet içerisinde olan Sosyal marketimizde yaklaşık 350 aileye giysi ve 255 aileye gıda desteğinde bulunduk. Derneğimize destek olan gönüllü ordumuza teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Umut Derneği, Samsun, Bafra, Yerel, Haberler

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