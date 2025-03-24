Bafra'da Muhtarlar İftar Programında Bir Araya Geldi

Bafra Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programında mahalle muhtarları bir araya geldi.

Bafra Öğretmenevi'nde gerçekleşen programa, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç, dernek yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Programda, din görevlileri tarafından aşrı şerif ve ilahiler okundu, ardından dualar edildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte davetliler oruçlarını açtı.

İftar sonrası konuşan Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, "Paylaşmanın en güzel örneklerinden birini yaşadığımız Ramazan ayımız mübarek olsun. Rabb'im tutulan oruçları kabul etsin. Bu güzel ayın hürmetine birliğimizi, dirliğimizi, dostluğumuzu daim etsin. Katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Amacımız sadece yemek yemek değil, birlik ve beraberlik içinde ilçemiz ve mahallelerimiz için yapılması gerekenleri istişare etmektir" dedi.

Andiç, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, "Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Şimdiden mübarek olsun. Aynı zamanda Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar programı, sohbet ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - SAMSUN