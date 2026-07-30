Bafra’da kayıp olarak aranan özel çocuk, İstanbul’da bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki özel çocuk Ali Osman Düz, İstanbul'da bulundu.

Dün saat 16.00 sıralarında DSİ lojmanları bölgesinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Osman Düz için ailesi ve yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Ali Osman Düz'ün İstanbul'da bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oğullarının bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan baba Ethem Düz ve anne Sultan Düz, arama sürecinde destek veren emniyet güçlerine, duyuruyu paylaşarak yardımcı olan vatandaşlara ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı