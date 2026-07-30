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Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi

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ABD medyasına göre; Suudi Arabistan, Yemen’deki Husilerin saldırılarına karşı Kızıldeniz’de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 50 ülkenin katılacağı uluslararası bir koalisyon kurmayı planlıyor.

ABD medyasına göre; Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 50 ülkenin katılacağı uluslararası bir koalisyon kurmayı planlıyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik artan saldırıları uluslararası aktörleri yeni arayışlara yöneltiyor. Suudi Arabistan'ın, Husilerin saldırılarına karşı deniz güvenliğini artırmak amacıyla geniş katılımlı bir uluslararası koalisyon oluşturmak için girişim başlattığı bildirildi. ABD merkezli haber sitesi Al Monitor'un haberinde, Riyad'ın Kızıldeniz'de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 50 ülkenin katılacağı uluslararası bir koalisyon kurmayı planladığı öne sürüldü. Habere göre; Mısır, Sudan, Cibuti ve Somali, Suudi Arabistan'ın girişimine katılmayı kabul etti. Türkiye, ABD, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Pakistan, Bangladeş dahil 46 ülkeye daha davet gönderildi.

Haberde, İran ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle ABD'nin Husilere yönelik operasyonlara katılmaktan kaçınabileceği belirtildi. Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin ABD'nin katılması halinde koalisyona dahil olmayı değerlendirdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlatılmıştı

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yemen'e uygulanan ablukanın karşılığı olarak Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulamaya başladıklarını duyurmuştu. Husiler bu açıklamanın ardından 23 Temmuz'da, Kızıldeniz'den geçiş yapan Suudi Arabistan bayraklı 2 petrol tankerine saldırı düzenlemiş, iki gün sonra da Cizan ve Yanbu şehirlerindeki ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine saldırmıştı. 27 Temmuz'da Kızıldeniz kıyısına taşıdığı Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nı hedef alan Husiler, bir gün sonra da Suudi Arabistan'a ait NCC GHAZAL adlı petrol tankerini balistik füzeler ile hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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