Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
İstanbul'da ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Danimarka'nın Herning kentindeki MCH Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan, Junior Olaitan, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh.