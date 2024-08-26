Üye Girişi
Haberler

Babasının Vasiyeti Üzerine At Sırtında Düğün Salonuna Gelen Gelin

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 yıl önce trafik kazasında babasını kaybeden Düriye Duygu Gür, babasının vasiyeti üzerine at sırtında gelinlikle düğün salonuna geldi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 yıl önce trafik kazasında babasını kaybeden Düriye Duygu Gür, babasının vasiyeti üzerine at sırtında gelinlikle düğün salonuna geldi.

Düriye Duygu Gür 2 yıl önce babasını trafik kazasında kaybetti. Rafet Gür ölmeden önce kızına, "Ölürüm kalırım belli olmaz. Ölürsem sana vasiyetimdir. Sen beyaz gelinlikle beyaz bir at sırtında düğün salonuna gideceksin" dedi.

Babasını trafik kazasında kaybeden Düriye Duygu, 2 yıl sonra Mahmut Can Bulduk ile evlenme kararı aldı. Düriye Duygu babasının vasiyeti üzerine bir at çiftliğinde beyaz bir at buldu. Bir hafta gibi kısa bir süre de at üzerinde alıştırma yaptı.

Yeniçıktı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen ata binen Düriye Duygu, davetliler tarafından büyük takdir topladı. Türk bayrağı ve davetlilerle birlikte eşi Mahmut Can Bulduk'un çektiği at ile düğün salonuna doğru yola çıkan Düriye Duygu düğün salonu önünde davul ve kalabalık bir toplulukla karşılandı.

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında sahnede attan inen Düriye Duygu, Mahmut Can ile ilk dansını yaptı. Gelin ile damadın ilk dans müziğinin bitmesine kadar at sahneden ayrılmadı.

"Atla düğüne girişimin sebebi babamın vefat etmeden önce isteğiydi benden" diyen Düriye Duygu Gür, "Küçüklükten beri bana söylerdi. Seni at ile evden çıkaracağım gelin yapacağım derdi. Biz de babam vefat ettikten sonra onun vasiyetini gerçekleştirmek için bugün düğüne at ile giriş yapacağım. Küçükken bindim. Bir de provalarda bindim. Atın üstünde insan kendini çok iyi hissediyor. Eğlenceli bir şey mutlu ediyor insanı. Çok farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Gelinlikle binmek daha farklı olacak" dedi.

Damat Mahmut Can Bulduk da kayınbabasının vasiyeti üzerine atla düğün salonuna girecekleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Gelinin kuzeni Mustafa Yasin Bulut ise, "Düğün kuzenimin düğünü. Dayımızı elim bir kaza sonucu kaybettik. Sağlığında bir tane kızım var. Beyaz bir atla beyaz bir gelinlikle evlendireceğim demişti. Bize de derdi. Ben ölürüm kalırım bunu yerine getirin derdi. Biz de onun vasiyetini yerine getirdik, mutlu ve duyguluyuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Silifke trafik mersin Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TRT Spor yayın akışı 26 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Az önce deprem mi oldu? 26 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Ağustos Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Ümmühan elendi mi? RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇINDAN KARELER #128248 GELİNİM MUTFAKTA 26 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? HAMSTER KOMBAT 26 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Ağustos günlük burç yorumu... Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, ertelendi mi? Trabzonspor-Kayserispor maçı şifresiz mi? 26 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef tiramisu! En güzel tiramisu tarifi! Tiramisu tarifi nasıl yapılır? Tiramisu için malzemeler! 26 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 26 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 26 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ağustos Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi! Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ümmühan mı elendi Zübeyde mi elendi mi? MasterChef 26 Ağustos elenen Ümmühan gitti mi? Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı? UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla yazılmıştır? Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir?
title