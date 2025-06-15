Babalar Günü'nde Hatay'da Duygusal Mezarlık Ziyareti

Babalar Günü'nde Hatay'da Duygusal Mezarlık Ziyareti
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Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Babalar Günü'nde mezarları ziyaret ederek hüzünlü anlar yaşadı. Eşini ve iki çocuğunu depremde kaybeden Mehmet Yılmaz, evlatlarının yokluğunu derin bir acıyla anarak, 'Evlatlarım keşke sağ olsaydı' dedi.

Hatay'da vatandaşlar, Babalar Günü'nde deprem mezarlığındaki yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek buruk anlar yaşadılar. Asrın felaketinde eşi ve 2 evladı vefat eden Mehmet Yılmaz, "Evlatlarım keşke sağ olsaydı da onlar da anne ve baba olsaydı" diyerek duygulandırdı.

Asrın felaketinde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, her özel günde ve bayramlarda Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan deprem mezarlığını ziyaret ediyorlar. Babalar Günü'nde de vatandaşlar, deprem mezarlığını ziyaret ederek yakınlarının mezarları başında buruk anlar yaşadılar.

"Depremden geriye sağ kalan 12 yaşında bir kızım var ve onunla hayata tutunuyorum"

Depremde kaybettiği evlatlarının mezarına Babalar Günü ziyareti yapan Mehmet Yılmaz, "6 Şubat depreminde eşim ve 2 oğlumu kaybettim. Bunların yokluğundan çok hüzünlüyüm. Yokluklarını her zaman hissediyoruz, bugün de Babalar Günü'nde evlatlarımın mezarlarını ziyaret ettim. Depremden geriye sağ kalan 12 yaşında bir kızım var ve onunla hayata tutunuyorum. Onunla birlikte mutlu olmaya çalışıyoruz. Evlatlarım keşke yaşasalardı, keşke bu deprem olmasaydı. Yapacak bir şey yok, mezarlarını ziyaret ederek kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Evlatlarım sağken Babalar Günü çok güzel geçerdi. Evlatlarım keşke sağ olsaydı da onlar da anne ve baba olsaydı. Ama nasip buraya kadarmış. Herkesin Babalar Günü kutlu olsun, rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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