Baba mesleğini 45 yıldır sürdüren ustadan gençlere 'meslek öğrenin' tavsiyesi

Malatya'da yaşayan 64 yaşındaki ayakkabı tamircisi Muharrem Han, 45 yıldır baba mesleği ayakkabı tamirciliğini ilk günkü özenle sürdürüyor.

1962 Malatya doğumlu Muharrem Han, yıllardır baba mesleğine hayat veriyor. Ayakkabı tamirciliğine 16 yaşında başlayan usta Han, "Babam hem devlet memuruydu hem de bu işi yapıyordu. Ben de onun yanında yetiştim. Yıllardır bu işi yapıyorum ve mesleğimden memnunum" dedi.

Deprem sürecinde iş yerlerinin zarar gördüğünü ifade eden Han, devletin ve yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde yaraların sarıldığını dile getirdi. Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Han, "İş yerlerimizi kısa sürede yaptılar. TOKİ konutları da hızlı bir şekilde teslim edildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Çırak yok denecek kadar az"

Yılların ustası Han'a göre mesleğin en büyük sorunu ise çırak yetişmemesi. Gençlerin üniversite dışında da bir meslek öğrenmeleri gerektiğini belirten Han, "Türkiye genelinde çırak yok denecek kadar az. Herkesin bir meslek sahibi olması gerekiyor. Küçük yaşta öğrenilirse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Ayakkabı tamirine olan talebin değiştiğini de aktaran Han, artık daha çok bakım ve onarım işleri yaptıklarını belirterek, "Eskisi kadar yoğunluk yok. Genelde ayakkabılar bakıma geliyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

