Baba Kızı İçin Kornaya Basılmasını İstedi, Şehir Turu Yaptı

Hatay'da baba Gökhan Semerci, kızı Ecrin'in doğum gününü kutlamak için aracının arkasına yazdığı mesajla şehir turu yaptı. Diğer sürücüler kornaya basarak bu anlamlı kutlamaya katıldı.

Hatay'da kızının doğum gününde aracının arkasına astığı 'Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız' yazısıyla şehri turlayan baba yürekleri ısıttı. Evladının doğum gününü kutlayan sürücülere teşekkürlerini dile getiren baba Gökhan Semerci, "Bu akımı internette görmüştüm, kızım için denemek istedim" dedi.

İskenderun ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Gökhan Semerci, 9 yaşına giren kızı Ecrin Semerci'ye unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı. Baba Semerci, aracının arkasına 'Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız' yazısı asarak şehir turuna çıktı. İnternette gördüğü akımı gerçekleştiren baba Semerci, yaptığı davranışla yürekleri ısıttı ve trafikteki diğer sürücülülerden güzel dönüş aldı.

Gökhan Semerci, 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında turladığını ifade ederek "Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız, yazısı astım. 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında dolaşırken sürücüler kornaya basarak 9 yaşına giren kızımın doğum gününü kutladı. Bu akımı internette görmüştüm, kızım için denemek istedim. Çok mutlu oldu, biz de sevindik. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" dedi.

Doğum günü sürpriziyle büyük sevinç yaşayan Ecrin Semerci, "Babamın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Çok mutlu oldum. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - HATAY

