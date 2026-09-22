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Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları’nda 36 ünite kan bağışı toplandı

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Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları’nda 36 ünite kan bağışı toplandı
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Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları, yeni cezaevinin arkasındaki külliye yerleşkesinde gün boyu süren kan bağışı organizasyonu düzenledi. Etkinlikte personel, veliler ve çevre sakinlerinin desteğiyle toplam 36 ünite kan toplandı; bağışlar Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir kan bağışı organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Yeni yapılan cezaevinin arkasında yer alan külliye yerleşkesinde düzenlenen etkinlik, gün boyu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kan bağışı faaliyeti, sabahtan akşama kadar kesintisiz devam etti. Kurum personeli, veliler ve çevre sakinlerinin destek verdiği kampanya kapsamında toplam 36 ünite kan bağışı toplandı.

18 yaş altı öğrencilerden anlamlı destek

Organizasyonda, yasal mevzuat gereği 18 yaş altındaki öğrencilerden kan bağışı kabul edilemedi. Ancak öğrencilerin kan bağışının önemi konusunda gösterdikleri duyarlılık ve organizasyona verdikleri lojistik destek takdir topladı.

Yetkililer, kan stoklarının önemine dikkat çekerek organizasyona katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekürlerini iletti. Toplanan kanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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