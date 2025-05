Azerbaycan'ın Kurucu Lideri Haydar Aliyev 102. Doğum Gününde Anıldı

Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in 102. doğum günün de Kars'taki büstü önünde anıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu milli lideri Haydar Aliyev'in 102. doğum günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nun gerçekleştireceği anma programında, merhum Haydar Aliyev'in Kars'ta ki kendi adını taşıyan parkta bulunan büstüne kırmızı karanfiller bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, "Her yıl 10 Mayıs, çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu, Milli Lider Haydar Aliyev'in doğum günü olarak kutlanıyor. Bugün, Milli Liderimizi 102. doğum yıldönümünde derin saygıyla anıyoruz. Haydar Aliyev, halkımızın tarihinde silinmez izler bırakmış bilge bir devlet adamıdır. Azerbaycan, ileri görüşlü politikası sonucunda bağımsızlığını korumuş, kalkınma ve istikrar yoluna girmiştir. Büyük lider, halkının her zaman yanında olan, milli ve manevi değerleri savunan büyük bir şahsiyetti. Haydar Aliyev, Azerbaycan- Türkiye kardeşliğini her zaman yüceltmiştir. Onun "Bir millet, iki devlet" şiarı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözleri etrafında kurulan bu ilişkiler, şu anda tarihlerinin en yüksek dönemini yaşıyor" dedi.

Aliyev. "44 günlük Vatan Savaşımızda Türk halkının ve devletinin siyasi ve manevi desteğini gördük, bundan dolayı minnettarız. Ulu Önder, Atatürk'ün fikirlerinin Türk dünyasına yol gösterdiğini defalarca dile getirdi. Her iki liderin hedefi Türk halkının özgür, güçlü ve birlik içinde olmasını sağlamaktı. Bugün onların siyasi mirası Azerbaycan- Türkiye dostluğunda ve Türk dünyasının dayanışmasında yaşamaya devam ediyor. Haydar Aliyev'in Kars'a verdiği önem herkes tarafından biliniyor ve 2004 yılında Kars'ta Başkonsolosluğumuz açılması onun kararıyla gerçekleşmişti. Bölgede yaşanan süreçleri ve hayata geçirilen mega projeleri düşündüğümüzde bu kararın ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Bugün Büyük Lider'in ortaya koyduğu politika, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülüyor. Azerbaycan ve Türkiye, her iki ülke liderlerinin kararlılığı ve çabaları sonucunda bölgede güçlü ve söz sahibi ülkeler haline gelmiştir. Ulu Önderimizi bir kez daha derin saygıyla anıyor, ruhu şad olsun diyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen etkinlik daha sonra sona erdi. - KARS