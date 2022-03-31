Askerlerin köyde yaptığı kazı merak uyandırdı! Topraktan fışkıran kemikler yüzünden bölgeye giriş-çıkış yasaklandı

Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu. Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Diğer yandan yetkililerin konuyu yakından takip ettikleri ve başka kemik bulunma ihtimaline karşın bölgede güvenlik önlemi aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, alandaki çalışmaların devam edeceği bilgisi verildi.