Askerlerin köyde yaptığı kazı merak uyandırdı! Topraktan fışkıran kemikler yüzünden bölgeye giriş-çıkış yasaklandı
- Güncelleme:
Karabağ'da bulunan Ferruh köyünde Azerbaycan askerleri tarafından yapılan kazılarda 3 insan iskeleti bulundu. Askerlerin her kazma darbesinde yeni bir parça bulduğu öğrenilirken, bölgede daha fazla kemik olup olmadığını belirlemek için alana giriş çıkışlar kapatıldı. İncelemeler devam ediyor.
Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu. Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.
DETAYLI İNCELEME YAPILACAK
Diğer yandan yetkililerin konuyu yakından takip ettikleri ve başka kemik bulunma ihtimaline karşın bölgede güvenlik önlemi aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, alandaki çalışmaların devam edeceği bilgisi verildi.