Askerlerin köyde yaptığı kazı merak uyandırdı! Topraktan fışkıran kemikler yüzünden bölgeye giriş-çıkış yasaklandı - Haberler

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Askerlerin köyde yaptığı kazı merak uyandırdı! Topraktan fışkıran kemikler yüzünden bölgeye giriş-çıkış yasaklandı

İhlas Haber Ajansı - Kamil Nadirli - Yerel
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Karabağ'da bulunan Ferruh köyünde Azerbaycan askerleri tarafından yapılan kazılarda 3 insan iskeleti bulundu. Askerlerin her kazma darbesinde yeni bir parça bulduğu öğrenilirken, bölgede daha fazla kemik olup olmadığını belirlemek için alana giriş çıkışlar kapatıldı. İncelemeler devam ediyor.

Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu. Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Diğer yandan yetkililerin konuyu yakından takip ettikleri ve başka kemik bulunma ihtimaline karşın bölgede güvenlik önlemi aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, alandaki çalışmaların devam edeceği bilgisi verildi.

Askerlerin köyde yaptığı kazı merak uyandırdı! Topraktan çıkan kemikler yüzünden giriş - çıkış yasaklandı

Askerlerin köyde yaptığı kazı merak uyandırdı! Topraktan çıkan kemikler yüzünden giriş - çıkış yasaklandı

Askerlerin köyde yaptığı kazı merak uyandırdı! Topraktan çıkan kemikler yüzünden giriş - çıkış yasaklandı

Askerlerin köyde yaptığı kazı merak uyandırdı! Topraktan fışkıran kemikler yüzünden bölgeye giriş-çıkış yasaklandı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Yerel

Azerbaycan, Yerel, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

Ermeniler olsaydı bunu dünya dan büyük kanallar eşliğinde canlı yayında yapardı bu kazıyı ve bakın Türkler nasıl soykırım yapmış derlerdi. Biz bu işleri beceremiyoruz... kendimizi anlamıyoruz.

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