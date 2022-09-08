Ayvalıklılar Yeni Yılda Doğal Gaz ile Isınacak

Ayvalıklılar'ı sevindiren haber, Belediye Meclis Toplantısı'ndan geldi. Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş şirketi İşletme Müdürü Levent Üstüner yaptığı sunumla Ayvalıklılar'ın Eylül ayında doğal gaz konforuyla tanışacağını müjdeledi.

Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş şirketinde İşletme Müdürü Levent Üstüner yaptığı sunumda Ayvalıklılar'ı sevindirecek haberin ayrıntılarını şu sözlerle paylaştı:

"Eylül ayı içinde başlayacak olan çalışmalarla 150 Evler, Ali Çetinkaya ve Sahilkent mahallerinden başlayarak tüm Ayvalık doğal gaz konforuyla tanışacak. Öncelikli bu üç mahalle yeni yıla doğalgazla ısınarak girecek. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) belirlenin programında bir aksama olmadığı sürece belirlenen tarihlerde akım başlayacak."

Vatandaşları sabırlı olmaya da çağıran Levent Üstüner, boru hatlarının döşenmesi sırasında yapılacak kazıların üstünün hemen kapatılmayacağını, zeminin oturması için bir yağmur döneminin geçmesi gerektiğini hatırlattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de "Cefa çekmeden sefa sürülmez. Yollar kazılacak, kapatılması için AKSA ile birlikte hareket edeceğiz. Zorlu bir süreç olacak ama sonunda Ayvalıklı hemşehrilerim keyfini sürecek" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla turizm sezonunda sıkıntı yaşanmaması için çalışmalara 15 Eylül'e kadar ara verilmişti.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "BOTAŞ iletim hatlarını gaz arzına hazır hale getirmesiyle 2022 yılının sonunda ilk etapta belirlenen mahallelerde binalara doğalgaz bağlantısı yapılacak. Ayvalıklılar bir süre sonra hem temiz havaya kavuşacak hem de evlerinde sıcak bir ortamda yaşayarak kışı geçirecek. Hem ısınacak, hem sıcak suya kavuşacak, hem de yemeklerini doğalgaz ile pişirecek. Doğalgaz kış sezonunda kentin havasına da çok önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu.