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Ayvalık’ta Kaymakam Cimşit’ten gazilere nazik ziyaret

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Ayvalık’ta Kaymakam Cimşit’ten gazilere nazik ziyaret
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Kaymakam Ömer Cimşit, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Kaymakam Ömer Cimşit, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve gaziler tarafından samimi bir ortamda karşılanan Kaymakam Ömer Cimşit'e ziyarette; Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kaan İbrik eşlik etti.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Ayvalık'ta gerçekleştirilecek etkinliklerin de değerlendirildiği ziyarette Kaymakam Cimşit, gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu'nun talep ve önerilerini dinleyen Cimşit, şehitler ile gazilerin Türk milletinin baş tacı olduğunu vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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