Ayşenur Ezgi Eygi Şehadetinin İkinci Yılında Didim'de Dualarla Anıldı

Filistin'e destek amacıyla bulunduğu Batı Şeria'da 6 Eylül 2024 tarihinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi, şehadetinin ikinci yılında Aydın'ın Didim ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Didim Asri Mezarlığı'nda öğle namazının ardından gerçekleştirilen anma programına Didim İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel ve müftülük görevlilerinin yanı sıra Eygi'nin eşi Mazhar Ali, kuzeni Bahar Tıkkın, aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Anma programında Eygi'nin mezarı başında müftülük personeli tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Ayşenur Ezgi Eygi için dualar edildi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek amacıyla Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül 2024'te İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Eygi, 14 Eylül 2024 tarihinde Didim'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı