Aynadaki Gülen Yüzüm Projesi ile Çocukların Özgüveni Artırılıyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, korunma ve bakım altında bulunan çocukların sosyal hayata daha güçlü adımlarla katılabilmeleri için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. "Aynadaki Gülen Yüzüm" Projesi kapsamında, 2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde devlet himayesindeki 100 çocuğun saç kesimi ve kişisel bakımları yapıldı. Proje ile çocukların kendilerini daha değerli, özgüvenli ve topluma bağlı hissetmeleri hedefleniyor.

Projenin açılışı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Erzurum Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası'nın desteğiyle yürütülen projede 20 gönüllü kuaför görev aldı. Gönüllüler, bir yıl boyunca düzenli aralıklarla çocukların saç kesimi ve bakım hizmetlerini ücretsiz olarak üstlenecek.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, proje hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "'Aynadaki Gülen Yüzüm' Projesi yalnızca bir kişisel bakım hizmeti değildir. Aynadaki gülümseyen yüz, çocuklarımızın kendilerini değerli hissetmelerinin, özgüven kazanmalarının ve geleceğe umutla bakmalarının sembolüdür. 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, aile kurumunu güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran, sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen bu tür projeler bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Devletimizin şefkat eli olarak her bir çocuğumuzun hayatına dokunmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

İl Müdürü Aykut, projeye katkılarından dolayı Erzurum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emre Torungil'e ve tüm gönüllü kuaförlere teşekkür etti.

Oda Başkanı Emre Torungil de projeye destek veren tüm kuaförlere teşekkür ederek, "Çocukların yüzlerindeki tebessüm bizim için en büyük mutluluktur" dedi.

Proje kapsamında saç kesimi ve bakımları yapılan çocuklar da duygularını dile getirdi. Çocuklardan biri, "Saçım kesilince çok mutlu oldum, okula daha özgüvenli başlayacağım" derken; bir diğeri, "Kendimi çok özel hissettim, sanki bayram günü gibiydi" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Çocuklar, projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek, yüzlerindeki gülümsemenin hiç eksik olmamasını diledi.

"Aynadaki Gülen Yüzüm" Projesi, 1 yıl boyunca ücretsiz olarak devam edecek. - ERZURUM