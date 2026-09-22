Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, Ahilik Haftası'nda esnafı ziyaret etti

Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, Ahilik Haftası'nda esnafı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Ahilik Haftası'nda ilçe ve pazar esnafını ziyaret etti. Yıldırım, esnafa hayırlı işler dilerken Ahilik değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.
Aydıntepe'de Ahilik Haftası kapsamında ilçe esnafı ve pazar esnafı ziyaret edildi. Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, iş yerlerini gezip esnafla sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerde esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Yıldırım, pazar yerinde de vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın günlük faaliyetleri ve karşılaştıkları konular üzerine sohbet edildi.
Ziyaretlerde Ahilik kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin yaşatılmasının önemi vurgulandı. Kaymakam Yıldırım, Ahilik Haftası'nın esnaf kültürünün geçmişten gelen bu değerlerle birlikte gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını ifade etti.