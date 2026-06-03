Aydıntepe'de köylerin talepleri yerinde dinlendi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde köy ziyaretleri kapsamında vatandaşların talepleri dinlenerek, köylerin genel durumuna ilişkin inceleme yapıldı.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Şalcılar, Yukarı Kırzı, Aşağı Kırzı ve Çayırköprü köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Bayram, köylerin genel durumu, ihtiyaçları ve iletilen talepler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Köylerde kamu hizmetleri, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların talep ettiği konular yerinde incelendi. Kaymakam Bayram, taleplerin takibine ilişkin notlar aldı.

Ziyaretler sırasında öğrencilerle de bir araya gelen Bayram, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Okulların ihtiyaçları ve öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin de bilgi edinen Kaymakam Bayram, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı