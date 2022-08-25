Aydın yerel haberi... Başkan Kaplan 'Amacımız, yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek'

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile birlikte ilçede tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Başkan Kaplan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve Yönetim Kurulu üyelerini ilk olarak makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyaret sonrası Koçarlı'ya yapılan ve devam eden yatırımları gezerek yerinde inceleyen İl Başkanı Özmen yatırımlar hakkında Başkan Kaplan'dan bilgi aldı.

Koçarlı'yı marka ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini, yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "İl Başkanımız ve ekibine ilçemizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların ziyaretleri bizlere güç katar" dedi.

İlçede yapımı devam eden yatırımları İl Başkanı Ömer Özmen ve ekibi ile birlikte gezdiklerini söyleyen Başkan Kaplan, "İlçemizde yapımı devam eden KYK Yurdu, Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu, TOKİ Alanı, Kocababa Deresi, Cihanoğlu Kulesi gibi önemli yatırımlarımızda incelemelerde bulunduk. Yeni yapılacak olan yatırımlarımızın da alanlarını gezdik. Yeni yatırımlarımızın finansal boyuta da tamamlandığında ilçemize kazandıracağız. 2023 ve 2024 seçimlerine güçlü bir şekilde gitmeyi hedefliyoruz. Koçarlı, tarihi dokusuyla, Cihanoğlu Kulesi, Latmos, Amazon Antik kenti ile cazibe merkezi haline gelecektir. Her zaman dediğimi yine söylüyorum ki, Koçarlı o makus tarihi kırdı. Artık emin adımlar ile yolumuzda ilerliyoruz. Bu işler, büyük projeler. İnşallah 3-5 yıl içerisinde Koçarlı çok farklı bir konuma doğru hızla gidecektir" dedi.

Verdikleri sözler noktasında dediklerini bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Kaplan, "Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor. Koçarlı için ne yapsak azdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da birçok yatırımı ve projemizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Koçarlı'da yapılan, yapımı tamamlanan ve yapılacak olan projelerden de bahseden Kaplan, "Koçarlı bugüne kadar almadığı yatırımları almaya başladı ve bu güzel ilçemiz yatırıma doyacak. Belediye hizmet binası, Emniyet ve Jandarma Binası, Millet Bahçesi, Düğün Salonları, Çok Amaçlı Konferans Salonu, Kocababa Deresi Islah Çalışması ve peyzaj düzenlemesi gibi önemli yatırımları ilçemize kazandırdık. Ayrıca KYK Yurdu, Koçarlı Devlet Hastanesi, Koçarlı Turizm yolu, Cihanoğlu Kulesi ve Çevre düzenlemesi, Latmos Bölgesi Çevre düzenlemesi projesi, Adnan Menderes Kent Orman yenilemesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Yaşlı Yaşam Köyü projesi, Spor tesisleri, Gençlik merkezi, Kapalı spor salonu, Kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projesini hayata geçirecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bunların yanında TOKİ Projesi ile de ilçemize daha da değer kazandıracağız. İlçemizin gelişmesi konusunda bizlere destek veren Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, İl Başkanımıza şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kaplan, Kocababa Deresi'nin ıslah çalışması ve peyzaj düzenlemesinin bittiğini ancak Büyükşehir Belediyesinin ilçede kanalizasyon meselesini çözmesi halinde dereye akan yağmur rögarları, geçmişte bağlantı yapılan pis suların dereye akmasının önleneceğini ve daha güzel bir görüntü olacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise İl Başkanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde Koçarlı'yı ziyaret ettiklerini belirterek, "Koçarlı ilçemizde Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'ın göreve başladığından bu yana öncülük ettiği yatırımları gezdik. Koçarlı'nın makus tarihinin değiştiğine bir kez daha şahit olduk. Koçarlı'nın ilk olarak meydanına geldiğinizde bu değişime çok açık bir şekilde şahit oluyorsunuz. İnşallah hem 2024'e kadar olan süreçte, hem ikinci dönemde Koçarlı'da yapılacak daha çok iş var. Koçarlı bakir bir ilçeydi, bugüne kadar hiçbir iş yapılmamış. Koçarlı'ya ne yapılsa kendisini gösteriyor. Bizlere de güzel geri dönüşleri oluyor" dedi.

Esas niyetlerinin Koçarlı'yı cazibe merkezi haline getirmek olduğu ifade eden İl Başkanı Özmen "Koçarlı'nın makus tarihini sadece binalar ile yenmek değil amacımız. Buranın ticaretini, nüfusunu arttıracak, esnafımızın işlerini düzeltecek bir takım yatırımların önünü açacağız. Koçarlı'da da başta amazon bölgesi, latmos dağları olmak üzere, kent ormanı, turizm çevre yolu gibi yatırımları yan yana koyduğumuzda Koçarlı önümüzdeki 10 yıl içerisinde Aydın'ın en güzel ilçelerinden biri olacak. Bu bakımdan Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Koçarlı'mız bütün yatırımları hak ediyor. Belediye Başkanımız da nasıl Koçarlı'yı hak ettiği yere getiriyorsa, bundan sonra da daha yukarılara taşıyacağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu. - AYDIN