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Aydın Valisi Yakup Canbolat, LGS Türkiye birincilerini kabul etti

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan Aydınlı öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencilerin başarıları ailelerini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan Aydınlı öğrencileri makamında kabul etti.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan Aydınlı öğrenciler elde ettikleri başarılarla ailelerini ve öğretmenlerini gururlandı. Öğrenciler Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Aydın Valisi Yakup Canbolat, öğrencileri azim ve çalışmalarının sonucunda elde ettikleri başarı için kutladı. Öğrencilerin her birine eğitim hayatlarında üstün başarılar dileyen Canbolat, bu tür başarıların diğer öğrencilere de örnek teşkil edeceğini vurguladı. Öğrenciler de, Vali Canbolat'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek başarılarını eğitim hayatları boyunca sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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