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Aydın basınıyla bir araya gelen Vali Varol: "Basını önemli bir paydaş olarak görüyoruz"

Aydın basınıyla bir araya gelen Vali Varol: 'Basını önemli bir paydaş olarak görüyoruz'
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basının demokrasi ve denetimdeki önemine vurgu yaptı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yerel basının önemine dikkat çeken Vali Varol, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Basın, bireyin karşısında güçlü olan tüm yapıların denetimini sağlayan önemli bir mekanizmadır" dedi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ilk olarak Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni, ardından da Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde ABGC Başkanı Ümit Özmen ve AGC Başkanı Naci Eriş'ten Aydın'daki basın faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Varol daha sonra gazetecilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı. Basının modern toplumların en önemli işlevlerinden birini yerine getirdiğini ifade eden Vali Varol, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasında basının kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Basının aynı zamanda önemli bir denetim görevi yürüttüğünü vurgulayan Varol, "Bireyin karşısında güçsüz kaldığı kamu kurumları, yerel yönetimler, büyük şirketler ve diğer örgütsel yapılar karşısında basın, gerçekleri ortaya koyarak bireyin hak ve hukukunu korur. Bu yönüyle modern toplumların önemli denetim mekanizmalarından biridir" diye konuştu.

Basın mensuplarının görevlerini etik ilkeler çerçevesinde yürütmesinin büyük önem taşıdığını belirten Varol, gazetecilerin toplum adına çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti. Gazetecilerin yaptıkları işin değerini her zaman hatırlamaları gerektiğini ifade eden Varol, bunun hem motivasyon hem de mesleki öz denetim açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Aydın'daki yerel basının güçlü bir yapıya sahip olduğunu gözlemlediğini söyleyen Varol, "İlimizde güçlü bir basın örgütlenmesi var. Yerel basın kuvvetli. Sahada aktif çalışan arkadaşlarımızı sürekli görüyoruz. Bu durum bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Basını kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir paydaş olarak gördüklerini belirten Vali Varol, "Hepimiz işimizi yapacağız ancak sizin işinizi doğru yapmanız bize çok büyük katkı sağlar. Sizlerin desteğiyle bu şehir için hep birlikte taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Varol, konuşmasının sonunda tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyerek görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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