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Aydın Valiliği'nden Suç Oranı Açıklaması

Aydın Valiliği'nden Suç Oranı Açıklaması
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Aydın Valiliği, bazı basın organlarında yer alan Aydın'ın Türkiye'de en yüksek suç oranına sahip olduğu iddialarını reddetti ve TÜİK'in resmi verilerinde böyle bir bilginin bulunmadığını açıkladı.

Suç oranı en yüksek ilin Aydın olduğu yönünde çıkan iddialara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Aydın Valiliği, TÜİK'in resmi internet sitesinde de böyle bir verinin bulunmadığını açıkladı.

Aydın Valiliği, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırılarak suç oranı en yüksek ilin Aydın olduğu iddiaları ilgili açıklama yaptı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında TÜİK verilerine dayandırılan bazı haberlerde; ülkemizde suç oranı en yüksek ilin, yüz binde 970 suç oranıyla Aydın olduğu ve iller arasında 1. sırada yer aldığı iddia edilmiştir. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmada, TÜİK resmi internet sitesinde, illerin suç oranıyla ilgili herhangi bir istatistiki veri yer almamaktadır. Benzer mahiyetteki haber ve paylaşımlar nedeniyle 11.09.2024 tarihinde TÜİK sosyal medya hesaplarından suç oranlarıyla ilgili herhangi bir veri paylaşılmadığı, haberlerde iddia edilen bilgilerin herhangi bir resmi kaynak ve istatistiki veriye dayanmayan tamamen asılsız iddialar olduğu kamuoyuna bildirilmiştir. İlimizde genel asayiş, kamu düzeni ve huzur atmosferinin korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle yerine getirilmekte, suç oranları düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli önlemler alınmakta ve güvenlik güçlerimiz tarafından hassasiyetle uygulanmaktadır. Kamuoyunda ilimizin huzur ve güven ortamını olumsuz yönde etkilemeye yönelik bu tür asılsız iddialara kesinlikle itibar edilmemesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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