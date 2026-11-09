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Aydın Sultanhisar'da büyükbaş hayvanların düşen kulak küpeleri yenileniyor

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Aydın Sultanhisar'da büyükbaş hayvanların düşen kulak küpeleri yenileniyor
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde büyükbaş hayvanların düşen kulak küpeleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yenileniyor. Çalışmalarla hayvanların kimlik bilgilerinin korunması ve kayıtların güncel tutulması amaçlanıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıtlarının güncel tutulması amacıyla düşen kulak küpelerinin yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli nedenlerle kulak küpeleri düşen büyükbaş hayvanlara yeni küpeler takılıyor. Sahada sürdürülen çalışmalarla hayvanların kimlik bilgilerinin korunması ve kayıt sistemindeki bilgilerin güncel tutulması sağlanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerini yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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