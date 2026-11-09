Aydın Sultanhisar'da büyükbaş hayvanların düşen kulak küpeleri yenileniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıtlarının güncel tutulması amacıyla düşen kulak küpelerinin yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli nedenlerle kulak küpeleri düşen büyükbaş hayvanlara yeni küpeler takılıyor. Sahada sürdürülen çalışmalarla hayvanların kimlik bilgilerinin korunması ve kayıt sistemindeki bilgilerin güncel tutulması sağlanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerini yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı