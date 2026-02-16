Haberler

Aydın Şehir Hastanesi Gebe Okulu'nun ilk mezunları belgelerini aldı

Aydın Şehir Hastanesi Gebe Okulu'nun ilk mezunları belgelerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen Gebe Okulu eğitim programını başarıyla tamamlayan ilk grup anne adaylarına katılım belgeleri verildi. Programa katılan annelere gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konusunda kapsamlı eğitimler sunuldu.

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu eğitim programını başarıyla tamamlayan ilk grup anne adaylarına katılım belgeleri takdim edildi. Anne ve bebek sağlığını merkeze alan program kapsamında gebelikten doğuma, lohusalık döneminden yenidoğan bakımına kadar pek çok konuda kapsamlı eğitimler verildi.

Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelik sürecinde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişimler, doğuma hazırlık ve doğum sürecinin yönetimi, nefes ve gevşeme teknikleri, lohusalık dönemi, emzirme danışmanlığı ile yenidoğan bakımı gibi temel başlıklarda yapılandırılmış bilgiler sunuldu. Eğitimlerin, alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından kanıta dayalı yöntemlerle yürütüldüğü ve anne adaylarının doğum sürecine bilinçli, güvenli ve hazırlıklı şekilde ilerlemelerinin amaçlandığı belirtildi. Sağlıklı gebelik sürecinin desteklenmesi ve anneliğe güvenli bir başlangıç yapılması hedefiyle yürütülen Gebe Okulu programının tüm gebelere açık olduğu ifade edilirken, programa katılmak isteyenlerin hastanenin ilgili biriminden detaylı bilgi alabileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı