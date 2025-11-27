Haberler

Aydın Lisesi'nde Akademisyen Ziyareti: Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan Öğrencilerle Buluştu

Aydın Lisesi'nde Akademisyen Ziyareti: Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan Öğrencilerle Buluştu
Güncelleme:
Aydın Lisesi'nde gerçekleştirilen 'Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi' kapsamında Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, öğrencilere ders vererek meslek seçimi konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Aydın Lisesi tarafından sürdürülen 'Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi' kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan öğrencilerle bir araya gelerek hem akademik ders verdi hem de tıp fakültesi ve meslek seçimi konusunda bilgi paylaştı.

Aydın Lisesi tarafından 2019 yılında başlatılan 'Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi' sürerken, proje kapsamında bugüne kadar 80 akademisyen derslere girerek öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Proje çerçevesinde bu hafta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, Aydın Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Programın ilk bölümünde 11. sınıf öğrencileriyle biyoloji dersinde buluşan Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, dolaşım sistemi ve kalbin yapısı konusunu ele aldı. Kardiyoloji alanındaki bilgi ve tecrübelerini klinik örneklerle destekleyen Ceyhan, konuları öğrenciler için daha somut ve anlaşılır hale getirdi. Öğrenciler, kalbin işleyişini alanında uzman bir akademisyenden dinleme fırsatı yakaladı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Tıp fakültesi tercihi ve hekimlik mesleği üzerine konuşan Prof. Dr. Ceyhan, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Tıp eğitiminin gerektirdiği fedakarlıklar, uzmanlık alanları, meslek hayatı ve tıp dünyasının geleceği hakkında önemli paylaşımlarda bulundu.

Okul Müdürü Serkan Akyol, projenin öğrenciler açısından büyük kazanımlar sağladığını belirterek, öğrencilerin yalnızca kitabi bilgilerle değil, alanında uzman akademisyenlerin deneyimleriyle de donanmasını hedeflediklerini kaydetti. Akyol, Prof. Dr. Ceyhan'ın hem akademik katkısının hem de kariyer rehberliğinin öğrencilere önemli bir vizyon kazandırdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
