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Aydın Lisesi Kariyer Günleri Projesi'nde Hakkı Gözlüklü Konuk Oldu

Aydın Lisesi Kariyer Günleri Projesi'nde Hakkı Gözlüklü Konuk Oldu
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Aydın Lisesi, 'Kariyer Günleri Projesi' çerçevesinde Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü'yü öğrencileriyle buluşturdu. Gözlüklü, makine mühendisliği ve iş dünyası hakkında bilgi verdi.

Aydın Lisesi 'Kariyer Günleri' projesi kapsamında işadamı Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Makine Mühendisi Hakkı Gözlüklü'yü konuk etti.

Aydın Lisesi, 'Kariyer Günleri Projesi' kapsamında önemli isimleri öğrencileri ile buluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerinin meslek seçimine katkı sunmak için Kariyer Günleri Projesi'ni beş yıl önce hayata geçiren Aydın Lisesi, çeşitli alanlardan önemli isimlerle öğrencilerini buluşturuyor. Proje kapsamında birçok ismi okulda ağırlayan Aydın Lisesi, Aralık ayında da Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Makine Mühendisi Hakkı Gözlüklü'yü misafir etti.

Ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak şirketi yönettiğini dile getiren Gözlüklü, makine mühendisliğini neden tercih ettiğini anlattı. Gözlüklü, şirket olarak Aydın'da yaptıkları çalışmaları, planladıkları yatırımları ve makine mühendisliği hakkında da açıklamalarda bulundu. Programda öğrenciler tarafından yöneltilen makine mühendisliği ve iş dünyası ile ilgili soruları yanıtlayıp, öğrencilere yeni fikirler üretmelerini, ürettikleri fikirleri mutlaka hayata geçirmelerinin önemli olduğunu belirtti. Gözlüklü, "seçeceğiniz meslek sadece kariyerinizi değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini de şekillendirecek" dedi.

70 yılı aşkın zamandır teknolojiyi, verimliliği, hizmet kalitesini ve iş sürekliliğini önemseyen sektörler için dekantör ve separatör teknolojileri ürettiklerini dile getirerek Aydın'da faaliyet gösteren şirketleri hakkında bilgi veren Gözlüklü, "100 bin metrekareye yayılmış olan, son teknoloji alt yapısına sahip entegre üretim tesisimizde, yılda 1300 ürün üretim kapasitesi ve 1000'e yakın çalışanımızla Aydın'dan 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

Proje hakkında konuşan Okul Müdürü Serkan Akyol da, 'Kariyer Günleri Projesi'nin öğrencilerinin gelecek ile ilgili hayal kurmalarını destelediğini belirterek, "Projemiz, yükseköğrenime geçmeye ve iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrencilerimizin iş dünyasını tanımalarını sağlıyor. Bu anlamda gerek özel sektör, gerek kamu sektöründeki kurumlar ile öğrencilerimiz arasında birebir iletişim ortamı oluşturma gayretindeyiz. Akademisyenlerin, uzmanların ve sektör temsilcilerinin eğitmenliğinde gerçekleştirilen Kariyer Eğitim Günleri'nde başarı ve yaşanmışlık öyküleri gençlere aktarılmaktadır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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