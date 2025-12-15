Haberler

Aydın Lisesi'nde öğrenciler akademi dünyası ile buluşuyor

Aydın Lisesi'nde öğrenciler akademi dünyası ile buluşuyor
Güncelleme:
Aydın Lisesi, 2019 yılından bu yana üniversite-ortaöğretim iş birliğini güçlendiren 'Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi'ni uygulayarak öğrencilerine akademik dünyayı tanıtıyor. Bu hafta konuk olan Prof. Dr. M. Hadi Yaşa, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Aydın'da Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi'ni ilk uygulayan eğitim kurumları arasında yer alan Aydın Lisesi, 2019 yılından bu yana projeyi kesintisiz sürdürerek öğrencilerini akademi dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında bu haftanın konuğu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Hadi Yaşa oldu.

Aydın Lisesi, üniversite-ortaöğretim iş birliğini güçlendiren bu proje ile öğrencilerine farklı disiplinleri yakından tanıma ve akademik dünyayı yerinde deneyimleme imkanı sunmayı sürdürüyor. Tarihi Aydın Lisesi'nin sınıflarında öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Yaşa, akademik bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Köklü bir eğitim kurumunda ders vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşa, projenin ilk olarak Aydın Lisesi'nde hayata geçirilmiş olmasının ve altı yıldır aralıksız sürdürülmesinin son derece değerli olduğunu vurguladı.

Aydın Lisesi'nin 98 yıllık geçmişiyle eğitim camiasında özel bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşa, "Temel bilgilerin akademik bir bakış açısıyla desteklenmesi, öğrencilerin konuları çok daha farklı yönleriyle ele alabilmelerini sağlıyor. Bu buluşmalar, gençlerimizin ufuklarını genişletmeleri ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeleri açısından önemli bir fırsat" dedi.

85 akademisyen öğrencilerle buluştu

Proje hakkında bilgi veren Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol ise, 4 Kasım 2019 tarihinde başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 85 akademisyenin öğrencilerle buluşturulduğunu söyledi. Alanında uzman akademisyenlerin derslere girerek öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Akyol, "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda proje kapsamında okulumuzda ders verecek akademisyen sayısını 14 olarak planlıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
